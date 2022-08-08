Хоккеист Грицюк пожалел о неполученном за Олимпиаду авто

Нападающий сборной России и омского «Авангарда» Арсений Грицюк рассчитывал получить новый автомобиль за медали Олимпийских игр и пожалел о денежной компенсации.

Фонд поддержки олимпийцев России вручал иномарки российским победителям и призерам Олимпийских игр с 2006 года. В последнее время это были BMW X5 и BMW X3. В этом году авто заменили денежной компенсации из-за отсутствия машин.

«Жалко, что после Олимпиады нам по автомобилю не подарили? Еще как жалко! Я эту иномарку знаете как ждал! Общался с пацанами, прямо говорил им: "Давайте тачку выиграем. Я так машину хочу!"» — приводит слова Грицюка «Матч ТВ».

Он отметил, что в итоге на подаренные деньги взял Audi.

Россия на Олимпиаде в Пекине в финале уступила Финляндии (1:2). Грицюк провел шесть встреч за национальную сборную России, в которых отметился одной заброшенной шайбой и двумя результативными передачами, заработав коэффициент полезности «+4».