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Xiaomi выпустила доступный проектор

Источник:
Sibnet.ru
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Проектор Xiaomi Projector 2S
Фото: © Xiaomi

Xiaomi выпустила недорогой проектор Xiaomi Projector 2S с высокими параметрами качества изображения, звука и автоматической коррекцией картинки и поддерживает интеграцию в систему умного дома и голосовое управление. 

Проектор использует четырехъядерный процессор Amlogic T982, имеет 2 Гб оперативной и 16 Гб постоянной памяти. Вывод звука обеспечивается двумя 4,45-сантиметровыми динамиками мощностью 10 Вт. Конструкция воздуховода предполагает отличное звучание низких частот благодаря глубокой посадке мембран.

Максимальное разрешение изображения 1080p (Full HD), яркость 850 ANSI люмен и 100-процентный охват цветового пространства Rec.709 позволяют не гасить свет и использовать в качестве экрана не только белые, но и однотонные поверхности других цветов, например, серые или голубые. Оттенки будут скорректированы системой искусственного интеллекта.

Автоматическая коррекция используется при установке проектора под наклоном или под непрямым углом к экрану, система распознает и скорректирует картинку таким образом, чтобы она осталась квадратной и не приобрела форму трапеции.

Xiaomi представила умный блендер

На этапе сбора средств на краудфандинговой платформе Xiaomi Youpin проектор Projector 2S можно приобрести за 3199 юаней (28,7 тысячи рублей). В будущем цена вырастет до 3499 юаней (31,4 тысячи рублей). Ближайший аналог в отечественных магазинах стоит от 75 тысяч рублей.

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Удавиков

Я не понимаю, почему наши стесняются копировать актуальное и улучшать на будущее.

Plaguer

Только двигатели пока скопировать не получается.

mosquito__2010

Использованные изделия понесли на мусорку. Как Зеленского так и Украину.

dymys

У наркоманов всегда проблемы с восприятием, трибунал взбодрит.