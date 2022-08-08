Xiaomi выпустила доступный проектор

Xiaomi выпустила недорогой проектор Xiaomi Projector 2S с высокими параметрами качества изображения, звука и автоматической коррекцией картинки и поддерживает интеграцию в систему умного дома и голосовое управление.

Проектор использует четырехъядерный процессор Amlogic T982, имеет 2 Гб оперативной и 16 Гб постоянной памяти. Вывод звука обеспечивается двумя 4,45-сантиметровыми динамиками мощностью 10 Вт. Конструкция воздуховода предполагает отличное звучание низких частот благодаря глубокой посадке мембран.

Максимальное разрешение изображения 1080p (Full HD), яркость 850 ANSI люмен и 100-процентный охват цветового пространства Rec.709 позволяют не гасить свет и использовать в качестве экрана не только белые, но и однотонные поверхности других цветов, например, серые или голубые. Оттенки будут скорректированы системой искусственного интеллекта.

Автоматическая коррекция используется при установке проектора под наклоном или под непрямым углом к экрану, система распознает и скорректирует картинку таким образом, чтобы она осталась квадратной и не приобрела форму трапеции.

Xiaomi представила умный блендер

На этапе сбора средств на краудфандинговой платформе Xiaomi Youpin проектор Projector 2S можно приобрести за 3199 юаней (28,7 тысячи рублей). В будущем цена вырастет до 3499 юаней (31,4 тысячи рублей). Ближайший аналог в отечественных магазинах стоит от 75 тысяч рублей.