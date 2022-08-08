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Русский хакер анонсировал атаку с человеческими жертвами

Источник:
Sibnet.ru
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Стилизованный хакер в маске
Фото: © Nahel Abdul Hadi / Unsplash License

Основатель русскоязычной хакерской команды Killnet с ником Killmik предупредил о скорой кибератаке с последствиями в виде человеческих жертв. Свои действия он считает допустимыми и входящими в рамки кибервойны.

Атака направлена на американского производителя оружия Lockheed Martin и началась 1 августа, сообщил Killmik в интервью «Газете.Ru». В результате деятельности хакера предполагается гибель нескольких десятков сотрудников.

«В России я стану героем, а за рубежом — преступником. Скоро я и Killnet начнут мощные атаки на европейские и американские предприятия, которые косвенно приведут к жертвам. Я приложу все силы, чтобы эти регионы и страны ответили за каждого нашего солдата», — заявил Killmik.

Перед началом атаки Killmik покинул группировку, чтобы не подставить своих соратников под ответный удар. Он отметил, что четко осознает границы дозволенного и уверен в том, что его действия не приведут к ядерной войне.

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Lockheed Martin — американский производитель баллистических ракет, боеприпасов, транспортных самолетов и истребителей. Компания занимается разработками в области космических технологий и дальней связи.

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Удавиков

Я не понимаю, почему наши стесняются копировать актуальное и улучшать на будущее.

Plaguer

Только двигатели пока скопировать не получается.

mosquito__2010

Использованные изделия понесли на мусорку. Как Зеленского так и Украину.

dymys

У наркоманов всегда проблемы с восприятием, трибунал взбодрит.