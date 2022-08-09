Рынок труда отметился спросом на новичков

Работодатели почти во всех сферах на рынке труда втрое чаще стали отдавать предпочтения кандидатам без опыта. На появление такой тенденции могла повлиять сезонность, сообщила Sibnet.ru региональный представитель Авито Работы в Сибири Екатерина Салостий.

В июне и июле рынок труда Сибири отметился активностью после двух предыдущих месяцев затишья. Например, новосибирские компании разместили на платформе Авито Работа на 36% больше вакансий.

И если раньше большинство работодателей предпочитали брать в свои компании людей с уже имеющимися практическими навыками, то сейчас тренд развернулся в другую сторону.

«За год самый большой прирост показали отклики на вакансии для кандидатов без опыта: ими стали интересоваться втрое чаще», — отметила Екатерина Салостий.

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В июне и в июле на новичков в самых разных сферах пришлось 42% от всех запросов. Впрочем, летний повышенный спрос можно объяснить популярностью подработки. Она нужна не только студентам, освободившимся на каникулы. Дополнительный источник дохода ищут и люди с постоянной занятостью.

Уровень безработицы в стране, по данным Минтруда, с весны 2022 года держится на историческом минимуме. Однако, по прогнозам главы ведомства Максима Решетникова, осенью в стране вырастет количество безработных.