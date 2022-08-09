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#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Рынок труда отметился спросом на новичков

Источник:
Sibnet.ru
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Работодатели почти во всех сферах на рынке труда втрое чаще стали отдавать предпочтения кандидатам без опыта. На появление такой тенденции могла повлиять сезонность, сообщила Sibnet.ru региональный представитель Авито Работы в Сибири Екатерина Салостий.

В июне и июле рынок труда Сибири отметился активностью после двух предыдущих месяцев затишья. Например, новосибирские компании разместили на платформе Авито Работа на 36% больше вакансий.

И если раньше большинство работодателей предпочитали брать в свои компании людей с уже имеющимися практическими навыками, то сейчас тренд развернулся в другую сторону.

«За год самый большой прирост показали отклики на вакансии для кандидатов без опыта: ими стали интересоваться втрое чаще», — отметила Екатерина Салостий.

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В июне и в июле на новичков в самых разных сферах пришлось 42% от всех запросов. Впрочем, летний повышенный спрос можно объяснить популярностью подработки. Она нужна не только студентам, освободившимся на каникулы. Дополнительный источник дохода ищут и люди с постоянной занятостью.

Уровень безработицы в стране, по данным Минтруда, с весны 2022 года держится на историческом минимуме. Однако, по прогнозам главы ведомства Максима Решетникова, осенью в стране вырастет количество безработных.

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Экономика #Рынок труда #Новосибирск
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