Зеленский обозначил условие для прекращения переговоров с Россией

Украина больше не пойдет на переговоры с Россией, если будут проведены референдумы о присоединении нескольких областей, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Позиция нашего государства остается такой, какой была и раньше: мы ничего своего не отдадим. А если оккупанты пойдут по пути этих псевдореферендумов, то для себя же закроют любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром, которые российской же стороне однозначно потребуются в определенный момент», — сказал Зеленский в видеообращении.

Российские военные контролируют часть Запорожской области и всю Херсонскую область с весны. Новые пророссийские власти не раз заявляли, что в регионах пройдут референдумы о возможном присоединении к России.

«Все пока идет к тому, что референдум будет в первой половине сентября. Точную дату пока называть не буду. Формируются избирательные комиссии», — заявлял в конце июля член главного совета пророссийской военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.