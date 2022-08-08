НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский обозначил условие для прекращения переговоров с Россией

Источник:
Sibnet.ru
1102 9
Фото: © телеграм-канал Владимира Зеленского

Украина больше не пойдет на переговоры с Россией, если будут проведены референдумы о присоединении нескольких областей, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Позиция нашего государства остается такой, какой была и раньше: мы ничего своего не отдадим. А если оккупанты пойдут по пути этих псевдореферендумов, то для себя же закроют любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром, которые российской же стороне однозначно потребуются в определенный момент», — сказал Зеленский в видеообращении.

Российские военные контролируют часть Запорожской области и всю Херсонскую область с весны. Новые пророссийские власти не раз заявляли, что в регионах пройдут референдумы о возможном присоединении к России.

«Все пока идет к тому, что референдум будет в первой половине сентября. Точную дату пока называть не буду. Формируются избирательные комиссии», — заявлял в конце июля член главного совета пророссийской военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Тема: Военная операция на Украине
Российские силы применили на Украине винтовку «Опустошитель»
Северная Македония тайно передала Украине Су‑25
Американцы призвали «выпороть» Зеленского
Российский спецназ добыл редкую американскую винтовку
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
AliExpress «приземлился» в России
Зеленский пожелал обсудить с Си Цзиньпинем давление на Россию
МИД заявил об окончании эпохи сотрудничества с Западом
Запад вспомнил старый метод борьбы с Россией
Обсуждение (9)
Мультимедиа
Самые красивые девушки России. ФОТО
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Удавиков

Я не понимаю, почему наши стесняются копировать актуальное и улучшать на будущее.

Plaguer

Только двигатели пока скопировать не получается.

Alhazred

А тебе какая разница? Страдаешь что-ли?

Alhazred

Обратный инжениринг дает хорошие результаты. Но только тогда , когда технологии позволяют. А с турбинами...