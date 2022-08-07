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Основатель Pink Floyd заступился за Россию

Источник:
ТАСС
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Фото: Jethro / CC BY-SA 2.5

Основатель британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что президент США Джо Байден совершает преступление, разжигая конфликт на Украине.

Такое мнение музыкант выразил в субботу во время интервью телеканалу CNN, отвечая на вопрос ведущего, почему среди фотографий «оенных преступников», которые Уотерс демонстрирует на концертах в ходе своего текущего турне This Is Not a Drill, есть фотография президента США Джо Байдена.

«Президент Байден? Во-первых, он подливает масло в огонь [конфликта] на Украине, это серьезное преступление. Почему США не призовут президента [Украины Владимира] Зеленского сесть за стол переговоров, чтобы положить конец этой ужасной, чудовищной войне?» — цитирует ТАСС Уотерса.

По мнению исполнителя, текущий конфликт является реакцией России на продвижение НАТО к ее границам.

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Политика #Мир
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