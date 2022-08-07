Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Patreon

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту для распространения творческих произведений Patreon, следует из реестра ведомства для проверки блокировок страниц и ресурсов в России.

Основанием для внесения в реестр названа статья 15.3 закона «Об информации».

«Данная законодательная норма регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам в сети Интернет, содержащим информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений», — говорится на сайте реестра.

Кроме того, в соответствии с той же статьей в реестр внесли страницу онлайн-платформы для помощи в общении на английском языке Grammarly.