Американский экономист рассказал о пользе санкций для России

Экономические санкции Запада в конечном итоге дали обратный эффект и обернулись пользой для России. Такое мнение высказал американский экономист Майкл Хадсон, работавший в качестве финансового аналитика в ряде банков США.

Он полагает, что западные санкции «хороши для России». «Любая страна, которой угрожают санкции США, вынуждена обеспечивать себя сама», приводит ТАСС его слова.

«Так что санкции не только заставили Россию становиться экономически независимой, но также принесли дополнительный доход российскому госбюджету за счет дефицита нефти и газа. Чем меньше газа Россия продает, тем больше денег она зарабатывает», — сказал он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи.