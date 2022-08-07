НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Американский экономист рассказал о пользе санкций для России

Источник:
ТАСС
625 9
Фото: © Sibnet.ru

Экономические санкции Запада в конечном итоге дали обратный эффект и обернулись пользой для России. Такое мнение высказал американский экономист Майкл Хадсон, работавший в качестве финансового аналитика в ряде банков США.

Он полагает, что западные санкции «хороши для России». «Любая страна, которой угрожают санкции США, вынуждена обеспечивать себя сама», приводит ТАСС его слова.

«Так что санкции не только заставили Россию становиться экономически независимой, но также принесли дополнительный доход российскому госбюджету за счет дефицита нефти и газа. Чем меньше газа Россия продает, тем больше денег она зарабатывает», — сказал он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. 

Еще по теме
Укрепление рубля стало «головной болью» для западных банков
Mir Pay заработал в Белоруссии
Путин запретил продажу акций недружественным иностранцам
Финансист рассказала о сгущении туч над рублем
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
AliExpress «приземлился» в России
МИД заявил об окончании эпохи сотрудничества с Западом
Зеленский пожелал обсудить с Си Цзиньпинем давление на Россию
Американцы призвали «выпороть» Зеленского
Обсуждение (9)
Картина дня
Основатель Pink Floyd заступился за Россию
Украина нанесла удар по Запорожской АЭС
Американский экономист рассказал о пользе санкций для России
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Patreon
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые красивые девушки России. ФОТО
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
33
Стала известна причина удаления канала Гоблина с Youtube
30
Зеленский пожелал обсудить с Си Цзиньпинем давление на Россию
28
МИД заявил об окончании эпохи сотрудничества с Западом
23
Кремль назвал Францию недружественным государством
19
Кадырову присвоили звание героя ЛНР