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Украина нанесла удар по Запорожской АЭС

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Ralf1969 / CC BY-SA 3.0

Вооруженные силы Украины произвели еще один обстрел Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), в зону поражения попал район хранилища отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), сообщили в воскресенье в пресс-службе военно-гражданской администрации (ВГА) города Энергодар.

«Сегодня ночью вооруженные формирования Украины нанесли удар с применением кассетного реактивного снаряда РСЗО "Ураган" калибра 220 мм. При подлете к энергоблокам ракета успела раскрыться и выпустить осколочные боевые элементы», — приводит ТАСС сообщение

По данным ВГА, в зоне поражения оказался район сухого хранилища отработавшего ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. Поражающими элементами повреждены административные постройки и прилегающая территория хранилища. Важно отметить, что от места падения осколочных боевых элементов и самого ракетного двигателя до действующего энергоблока не более 400 метров.

Территории, находящиеся под контролем Киева, пострадают первыми, если ВСУ повредят Запорожскую АЭС, заявили ТАСС в пресс-службе ВГА Энергодара.

«Учитывая тот факт, что роза ветров в данном регионе направлена преимущественно на северо-запад, в случае возникновения техногенной катастрофы в первую очередь в радиусе радиационного поражения окажутся города Никополь, Запорожье, Кривой Рог, а также большая часть западных областей Украины. Далее пострадает весь континент», — сказал представитель ВГА.

В субботу в ВГА сообщили, что украинская сторона за день трижды обстреляла Энергодар, в том числе в зону поражения попали санаторий Запорожской АЭС и водозабор.

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