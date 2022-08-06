Неадекватный омич устроил пожар в многоэтажке

Омские следователи проводят проверку по факту пожара, который устроил местный житель, сообщается пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Инцидент произошел в доме по улице Краснознаменная в Омске. Неадекватный мужчина рано утром поджег диван и открыл газовые конфорки, что вызвало сильное возгорание, отмечается в сообщении.

Огонь заметила соседка 2006 года рождения. Девушка испугалась и попыталась эвакуироваться через окно пятого этажа. В результате она упала вниз, ее доставили в больницу. Кроме того, медицинская помощь потребовалась еще одному подростку, он отравился продуктами горения.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются следствием. По предварительным данным, сам омич практически не пострадал.