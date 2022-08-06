НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Неадекватный омич устроил пожар в многоэтажке

Источник:
Sibnet.ru
208 0
Фото: © ГУ МЧС по Новосибирской области

Омские следователи проводят проверку по факту пожара, который устроил местный житель, сообщается пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Инцидент произошел в доме по улице Краснознаменная в Омске. Неадекватный мужчина рано утром поджег диван и открыл газовые конфорки, что вызвало сильное возгорание, отмечается в сообщении.

Огонь заметила соседка 2006 года рождения. Девушка испугалась и попыталась эвакуироваться через окно пятого этажа. В результате она упала вниз, ее доставили в больницу. Кроме того, медицинская помощь потребовалась еще одному подростку, он отравился продуктами горения.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются следствием. По предварительным данным, сам омич практически не пострадал.

Еще по теме
Пестициды спровоцировали гибель пчел в регионах России
Ургант взялся за корпоратив в Омске
Омский «Полет» отправил ракету «Ангара» на летные испытания
Вооруженный ножом наркоман в Омске устроил массовую резню
смотреть все
ЧП #Омск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Игрок прокачал персонажа Diablo Immortal и лишился доступа к боям
AliExpress «приземлился» в России
МИД заявил об окончании эпохи сотрудничества с Западом
Зеленский пожелал обсудить с Си Цзиньпинем давление на Россию
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин уговорил Эрдогана оплачивать газ рублями
Запад вспомнил старый метод борьбы с Россией
Укрепление рубля стало «головной болью» для западных банков
Китай скопировал российские истребители и ракетные комплексы
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые красивые девушки России. ФОТО
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

corrector

Цензура, отсутствие гласности, нет плюрализма мнений, запрет на инакомыслиеНа западе сейчас так,...

TehN1k

Окраинцы стали хуже цыган Наглости нет предела!

Nik3316

я один хренею от наглости товарища Зе?))))

CaRdan

У нас вон они ходят и мнения несут. Где ты увидел цензуру?