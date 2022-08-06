Неадекватный омич устроил пожар в многоэтажке

Фото: © ГУ МЧС по Новосибирской области
Омские следователи проводят проверку по факту пожара, который устроил местный житель, сообщается пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Инцидент произошел в доме по улице Краснознаменная в Омске. Неадекватный мужчина рано утром поджег диван и открыл газовые конфорки, что вызвало сильное возгорание, отмечается в сообщении.
Огонь заметила соседка 2006 года рождения. Девушка испугалась и попыталась эвакуироваться через окно пятого этажа. В результате она упала вниз, ее доставили в больницу. Кроме того, медицинская помощь потребовалась еще одному подростку, он отравился продуктами горения.
Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются следствием. По предварительным данным, сам омич практически не пострадал.
correctorЦензура, отсутствие гласности, нет плюрализма мнений, запрет на инакомыслиеНа западе сейчас так,...
TehN1kОкраинцы стали хуже цыган Наглости нет предела!
Nik3316я один хренею от наглости товарища Зе?))))
CaRdanУ нас вон они ходят и мнения несут. Где ты увидел цензуру?