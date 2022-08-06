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Путин оценил развитие Чечни

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © https://vk.com/ramzan

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, они обсудили социально-экономическое развитие республики.

Общение состоялось после российско-турецких переговоров в Сочи, уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, на встрече обсуждались положение дел в Чечне и вопросы социально-экономического развития региона.

Кадыров уточнил, что во время переговоров Путина и Эрдогана познакомился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и главой Национальной разведывательной организации Турции Хаканом Фиданом.

Он отметил, что собеседники пришли к единому мнению о необходимости налаживания тесного сотрудничества между Турцией и Чеченской Республикой в различных вопросах. Кадыров напомнил, что в Турции проживает достаточно большое количество этнических чеченцев.

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Политика #Россия
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Топ комментариев

corrector

Цензура, отсутствие гласности, нет плюрализма мнений, запрет на инакомыслиеНа западе сейчас так,...

TehN1k

Окраинцы стали хуже цыган Наглости нет предела!

Nik3316

я один хренею от наглости товарища Зе?))))

CaRdan

У нас вон они ходят и мнения несут. Где ты увидел цензуру?