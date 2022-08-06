Путин оценил развитие Чечни

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, они обсудили социально-экономическое развитие республики.

Общение состоялось после российско-турецких переговоров в Сочи, уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, на встрече обсуждались положение дел в Чечне и вопросы социально-экономического развития региона.

Кадыров уточнил, что во время переговоров Путина и Эрдогана познакомился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и главой Национальной разведывательной организации Турции Хаканом Фиданом.

Он отметил, что собеседники пришли к единому мнению о необходимости налаживания тесного сотрудничества между Турцией и Чеченской Республикой в различных вопросах. Кадыров напомнил, что в Турции проживает достаточно большое количество этнических чеченцев.