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Китай скопировал российские истребители и ракетные комплексы

Источник:
19FortyFive
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Фото: Gary Lee Todd, Ph.D. / Public Domain Dedication (CC0)

Истребители и ракетные комплексы Китая основаны на советских и российских разработках, уверены американские эксперты.

Так, основной истребитель ВВС НОАК Shenyang J-11 разрабатывался на основе советского самолета Су-27. «Китай, вероятно, произвели реинжиниринг компонентов самолета без разрешения России», — пишет портал 19FortyFive.

По оценке военных аналитиков, в результате J-11 выглядит точно так же, как Су-27. Также Китай приобретал российские зенитные ракетные комплексы С-300. Через некоторое время китайская армия получила ЗРК HQ-9, «подозрительно похожий» на российский комплекс.

Кроме этого, эксперты посчитали, что китайские авианосцы также создавались с использованием советских разработок. В частности, для создания авианосца «Ляонин» КНР выкупил корпус недостроенного корабля СССР.

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