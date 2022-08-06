НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Военные США испугались бойкота китайских коллег

Источник:
Politico
446 2
Фото: © пресс-служба Росгвардии

Представители американского военного командования многократно пытались связаться с китайскими коллегами, однако те игнорируют все попытки диалога и не отвечают на звонки.

Несмотря на тревогу Пентагона, Белый дом рассчитывает избежать эскалации. Представители американской администрации отметили, что военные США и КНР сохраняют возможности для связи, но сокращение каналов общения повышает риски, передает издание Politico.

Отмечается, что последний контакт на уровне начальников генеральных штабов двух стран состоялся 7 июля. После этого китайские военные прекратили общение с представителями армии США.

Так, Пекин отменил рабочую встречу с участием представителей оборонных ведомств КНР и США, а также заморозил диалог с Вашингтоном на уровне региональных военных командований. Одновременно отменены встречи в рамках механизма по обеспечению морской безопасности.

Поводом для бойкота со стороны китайской армии стал демонстративный визит третьего лица в иерархии американской властной вертикали Нэнси Пелоси на Тайвань.

Еще по теме
Запад вспомнил старый метод борьбы с Россией
Путин сбил с толку лидеров Евросоюза «троянским конем»
Путин уговорил Эрдогана оплачивать газ рублями
Кремль назвал Францию недружественным государством
смотреть все
Политика #Мир #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Игрок прокачал персонажа Diablo Immortal и лишился доступа к боям
AliExpress «приземлился» в России
МИД заявил об окончании эпохи сотрудничества с Западом
Зеленский пожелал обсудить с Си Цзиньпинем давление на Россию
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Самые красивые девушки России. ФОТО
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

corrector

Цензура, отсутствие гласности, нет плюрализма мнений, запрет на инакомыслиеНа западе сейчас так,...

TehN1k

Окраинцы стали хуже цыган Наглости нет предела!

Nik3316

я один хренею от наглости товарища Зе?))))

CaRdan

У нас вон они ходят и мнения несут. Где ты увидел цензуру?