Военные США испугались бойкота китайских коллег

Представители американского военного командования многократно пытались связаться с китайскими коллегами, однако те игнорируют все попытки диалога и не отвечают на звонки.

Несмотря на тревогу Пентагона, Белый дом рассчитывает избежать эскалации. Представители американской администрации отметили, что военные США и КНР сохраняют возможности для связи, но сокращение каналов общения повышает риски, передает издание Politico.

Отмечается, что последний контакт на уровне начальников генеральных штабов двух стран состоялся 7 июля. После этого китайские военные прекратили общение с представителями армии США.

Так, Пекин отменил рабочую встречу с участием представителей оборонных ведомств КНР и США, а также заморозил диалог с Вашингтоном на уровне региональных военных командований. Одновременно отменены встречи в рамках механизма по обеспечению морской безопасности.

Поводом для бойкота со стороны китайской армии стал демонстративный визит третьего лица в иерархии американской властной вертикали Нэнси Пелоси на Тайвань.