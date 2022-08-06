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Запад вспомнил старый метод борьбы с Россией

Источник:
The Wall Street Journal
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Фото: © The White House

Запад намерен бороться с Россией с помощью возрождения концепции «Римленда», которая помогла одержать победу в холодной войне. Она предусматривает формирование «арки стратегического сотрудничества» от западной до восточной Евразии.

Разработка новой стратегической концепции Запада стала очевидной во время ближневосточного турне президента Джо Байдена, а особенно заметной — на состоявшемся 14 июля саммите четырехсторонней группы I2U2, пишет The Wall Street Journal.

Изначально группу, куда вошли Израиль, Индия, ОАЭ и США, создали для развития сотрудничества по экономическим и технологическим вопросам, однако позже Белый дом назвал главной задачей альянса «поддержание безопасности».

Впервые концепция «Римленда» была введена политологом Николасом Спикмэном в 1940 году. По его мнению, континентальные империи, может остановить и сдержать подконтрольная Америке дуга, идущая от европейского побережья через Ближний Восток в Азию.

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Политика #Россия #Мир
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Топ комментариев

corrector

Цензура, отсутствие гласности, нет плюрализма мнений, запрет на инакомыслиеНа западе сейчас так,...

scrubs2009

Да кто вы такие чтобы призывать, указывать, угрожать... ваше место у параши

TehN1k

Окраинцы стали хуже цыган Наглости нет предела!

Nik3316

я один хренею от наглости товарища Зе?))))