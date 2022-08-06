Запад вспомнил старый метод борьбы с Россией

Запад намерен бороться с Россией с помощью возрождения концепции «Римленда», которая помогла одержать победу в холодной войне. Она предусматривает формирование «арки стратегического сотрудничества» от западной до восточной Евразии.
Разработка новой стратегической концепции Запада стала очевидной во время ближневосточного турне президента Джо Байдена, а особенно заметной — на состоявшемся 14 июля саммите четырехсторонней группы I2U2, пишет The Wall Street Journal.
Изначально группу, куда вошли Израиль, Индия, ОАЭ и США, создали для развития сотрудничества по экономическим и технологическим вопросам, однако позже Белый дом назвал главной задачей альянса «поддержание безопасности».
Впервые концепция «Римленда» была введена политологом Николасом Спикмэном в 1940 году. По его мнению, континентальные империи, может остановить и сдержать подконтрольная Америке дуга, идущая от европейского побережья через Ближний Восток в Азию.
correctorЦензура, отсутствие гласности, нет плюрализма мнений, запрет на инакомыслиеНа западе сейчас так,...
scrubs2009Да кто вы такие чтобы призывать, указывать, угрожать... ваше место у параши
TehN1kОкраинцы стали хуже цыган Наглости нет предела!
Nik3316я один хренею от наглости товарища Зе?))))