Запад вспомнил старый метод борьбы с Россией

Запад намерен бороться с Россией с помощью возрождения концепции «Римленда», которая помогла одержать победу в холодной войне. Она предусматривает формирование «арки стратегического сотрудничества» от западной до восточной Евразии.

Разработка новой стратегической концепции Запада стала очевидной во время ближневосточного турне президента Джо Байдена, а особенно заметной — на состоявшемся 14 июля саммите четырехсторонней группы I2U2, пишет The Wall Street Journal.

Изначально группу, куда вошли Израиль, Индия, ОАЭ и США, создали для развития сотрудничества по экономическим и технологическим вопросам, однако позже Белый дом назвал главной задачей альянса «поддержание безопасности».

Впервые концепция «Римленда» была введена политологом Николасом Спикмэном в 1940 году. По его мнению, континентальные империи, может остановить и сдержать подконтрольная Америке дуга, идущая от европейского побережья через Ближний Восток в Азию.