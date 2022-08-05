Путин запретил продажу акций недружественным иностранцам

Президент России Владимир Путин до конца 2022 года запретил лицам из недружественных стран проводить сделки с акциями российских банков. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Правительство и Центробанк должны в течение десяти дней подготовить список российских банков, на которые распространится запрет. При этом президент РФ оставляет за собой право специальным решением разрешить продажу акций.

Путин также подписал указ, запрещающий до 31 декабря 2022 года совершение сделок по покупке и продаже долей в компаниях, включенных в перечень стратегических предприятий и акционерных обществ.

В перечне производители и поставщики тепловой и электрической энергии, компании по переработке нефти и нефтяного сырья и производству продуктов их переработки, производители оборудования для топливно-энергетического комплекса.