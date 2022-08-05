НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Путин запретил продажу акций недружественным иностранцам

Источник:
Sibnet.ru
183 2
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин до конца 2022 года запретил лицам из недружественных стран проводить сделки с акциями российских банков. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Правительство и Центробанк должны в течение десяти дней подготовить список российских банков, на которые распространится запрет. При этом президент РФ оставляет за собой право специальным решением разрешить продажу акций.

Путин также подписал указ, запрещающий до 31 декабря 2022 года совершение сделок по покупке и продаже долей в компаниях, включенных в перечень стратегических предприятий и акционерных обществ.

В перечне производители и поставщики тепловой и электрической энергии, компании по переработке нефти и нефтяного сырья и производству продуктов их переработки, производители оборудования для топливно-энергетического комплекса.

Еще по теме
Финансист рассказала о сгущении туч над рублем
Что такое параллельный импорт. СПРАВКА
Уголовное наказание за бизнес без регистрации отменят
Установлены официальные курсы валют на 5 августа
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Xiaomi запустила большую распродажу в России
Немецкое вооружение опозорилось на Украине
Игрок прокачал персонажа Diablo Immortal и лишился доступа к боям
AliExpress «приземлился» в России
Обсуждение (2)
Картина дня
Путин запретил продажу акций недружественным иностранцам
Финансист рассказала о сгущении туч над рублем
Кремль назвал Францию недружественным государством
Маркетплейсы станут нести ответственность за контрафакт
Мультимедиа
Самые красивые девушки России. ФОТО
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
38
Немецкое вооружение опозорилось на Украине
30
Зеленский пожелал обсудить с Си Цзиньпинем давление на Россию
28
МИД заявил об окончании эпохи сотрудничества с Западом
27
Треть россиян считают, что Солнце вращается вокруг Земли
26
Путин утвердил новую Морскую доктрину России