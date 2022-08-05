Российские силы применили на Украине винтовку «Опустошитель»

Российские силы в ходе спецоперации на Украине стали применять снайперскую винтовку DXL-5 «Опустошитель» калибра стран НАТО 12,7 на 99 миллиметров, сообщил представитель предприятия — производителя данного оружия — Lobaev Arms.
«Снайперская винтовка "Опустошитель" сегодня активно применяется в специальной военной операции на Украине. Оружие показывает себя хорошо — винтовка получилась очень точной, сейчас каждый выстрел документируется, чтобы его засчитали. Пока на фронте винтовки с натовским калибром», — сказал РИА Новости представитель Lobaev Arms.
При этом он отметил, что новые партии DXL-5, изготавливаемые для российской армии, делаются под российский патрон (12,7 на 108 миллиметров).
Модульная (имеет возможность смены стволов) винтовка DXL-5 «Опустошитель» обладает уникальной для калибра 12,7 миллиметров кучностью стрельбы 0,5 угловой минуты — таким образом, она стреляет в четыре раза точнее, чем ее американский конкурент Barret (2 угловые минуты).
Такая высокая для крупнокалиберной винтовки точность и прицельная дальность стрельбы (около 2,3 тысячи метров против 1,8 тысячи у Barret) позволяет «Опустошителю» выполнять одну из самых сложных боевых задач — борьбу со снайперскими подразделениями противника.
UynachalnicaНапрасные мечты! Китай нынче против США настроен решительно.
correctorЦензура, отсутствие гласности, нет плюрализма мнений, запрет на инакомыслиеНа западе сейчас так,...
scrubs2009Да кто вы такие чтобы призывать, указывать, угрожать... ваше место у параши
CaRdanУ нас вон они ходят и мнения несут. Где ты увидел цензуру?