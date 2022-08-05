Российские силы применили на Украине винтовку «Опустошитель»

Российские силы в ходе спецоперации на Украине стали применять снайперскую винтовку DXL-5 «Опустошитель» калибра стран НАТО 12,7 на 99 миллиметров, сообщил представитель предприятия — производителя данного оружия — Lobaev Arms.

«Снайперская винтовка "Опустошитель" сегодня активно применяется в специальной военной операции на Украине. Оружие показывает себя хорошо — винтовка получилась очень точной, сейчас каждый выстрел документируется, чтобы его засчитали. Пока на фронте винтовки с натовским калибром», — сказал РИА Новости представитель Lobaev Arms.

При этом он отметил, что новые партии DXL-5, изготавливаемые для российской армии, делаются под российский патрон (12,7 на 108 миллиметров).

Модульная (имеет возможность смены стволов) винтовка DXL-5 «Опустошитель» обладает уникальной для калибра 12,7 миллиметров кучностью стрельбы 0,5 угловой минуты — таким образом, она стреляет в четыре раза точнее, чем ее американский конкурент Barret (2 угловые минуты).

Такая высокая для крупнокалиберной винтовки точность и прицельная дальность стрельбы (около 2,3 тысячи метров против 1,8 тысячи у Barret) позволяет «Опустошителю» выполнять одну из самых сложных боевых задач — борьбу со снайперскими подразделениями противника.