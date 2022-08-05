Фадеев отреагировал на желание Серябкиной поработать вместе

Продюсер Максим Фадеев ответил на слова Ольги Серябкиной о возобновлении работы, он сказал, что она первая, к кому он обратиться при возвращении группы Serebro.

«Если вдруг у меня когда-то возникнет идея возобновить Serebro, то я конечно же обязательно приглашу Ольгу, чтобы по текстам она там поработала. Мне кажется она все равно неотъемлемая часть Serebro и поэтому пусть она и будет этой частью. Я совершенно не против», — сказал Фадеев в телеграм-канале.

Ольга Серябкина выступала в группе Serebro с момента ее основания. В 2019 году коллектив распался, Фадеев собрал новую группу с тем же названием, которая просуществовала меньше года.

Фадееву и Серябкиной приписывали роман. В частности, бывшая участница Serebro Елена Темникова намекала на их романтические отношения. Но продюсер и певица все отрицали и даже грозились подать в суд за клевету.