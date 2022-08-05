НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Стала известна причина удаления канала Гоблина с Youtube

Источник:
РБК
894 17
Фото: Sudomoin Danila / CC BY-SA 3.0

Youtube принял решение об удалении канала на видеохостинге российского блогера Дмитрия Пучкова (Гоблина) из-за неоднократного нарушения политики относительно разжигания ненависти, сообщили в пресс-службе компании Google, которой принадлежит медиасервис.

«Мы удалили контент с канала Дмитрия Пучкова и вынесли ему предупреждение (страйк) за нарушение нашей политики в отношении разжигания ненависти. Эта политика запрещает контент, в котором отрицаются, преуменьшаются или тривиализируются хорошо задокументированные события насилия, включая войну в Украине», — рассказали РБК в Google.

Более того, предупреждение блогеру было вынесено уже дважды, а данный страйк стал третьим за 90 дней, что, согласно политике компании, влечет удаление канала, добавили в пресс-службе.

Ранее ампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил поддержку блогеру в связи с произошедшим, пообещав «отомстить». «Держитесь, тезка! Мы за вас отомстим», — написал он в комментариях на странице Гоблина во «ВКонтакте».

Еще по теме
Кремль назвал Францию недружественным государством
Лавров счел бесперспективными планы США на господство в мире
Зеленский обвинил ЕС в «заморозке» €8 млрд помощи для Украины
Белый дом призвал Россию к обмену заключенными
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Xiaomi запустила большую распродажу в России
Немецкое вооружение опозорилось на Украине
AliExpress «приземлился» в России
Игрок прокачал персонажа Diablo Immortal и лишился доступа к боям
Обсуждение (17)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые красивые девушки России. ФОТО
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
38
Немецкое вооружение опозорилось на Украине
30
Зеленский пожелал обсудить с Си Цзиньпинем давление на Россию
28
МИД заявил об окончании эпохи сотрудничества с Западом
27
Треть россиян считают, что Солнце вращается вокруг Земли
26
Путин утвердил новую Морскую доктрину России