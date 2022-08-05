Стала известна причина удаления канала Гоблина с Youtube

Youtube принял решение об удалении канала на видеохостинге российского блогера Дмитрия Пучкова (Гоблина) из-за неоднократного нарушения политики относительно разжигания ненависти, сообщили в пресс-службе компании Google, которой принадлежит медиасервис.

«Мы удалили контент с канала Дмитрия Пучкова и вынесли ему предупреждение (страйк) за нарушение нашей политики в отношении разжигания ненависти. Эта политика запрещает контент, в котором отрицаются, преуменьшаются или тривиализируются хорошо задокументированные события насилия, включая войну в Украине», — рассказали РБК в Google.

Более того, предупреждение блогеру было вынесено уже дважды, а данный страйк стал третьим за 90 дней, что, согласно политике компании, влечет удаление канала, добавили в пресс-службе.

Ранее ампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил поддержку блогеру в связи с произошедшим, пообещав «отомстить». «Держитесь, тезка! Мы за вас отомстим», — написал он в комментариях на странице Гоблина во «ВКонтакте».