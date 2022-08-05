Безработица в России вырастет осенью

Осенью в России станет больше безработных, но ситуация на рынке труда останется контролируемой, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на совещании по поддержке экономики в пятницу.

Уровень безработицы в стране с весны 2022 года держится на историческом минимуме. Так в июне в стране было зарегистрировано только 3,9% незанятых специалистов. Но этот показатель, скорее всего, изменится осенью.

«Думаем, что мы, к сожалению, отойдем от этих рекордно низких значений. В то же время ситуацию драматизировать не стоит, ситуация контролируемая», — цитирует РИА Новости Решетникова.

В 2021 более 70 миллионов человек были заняты на постоянной работе, сообщило ранее агентство по результатам исследования. Лидером по приросту занятости стал Дагестан, на вторую позицию вышла Свердловская область, за ней — Ростовская и Новосибирская.