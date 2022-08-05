Северная Македония тайно передала Украине Су‑25

Северная Македония тайно передала Украине четыре самолета Су-25, которые с 2004 года стояли на консервации, сообщили местные СМИ.

В июне северомакедонская партия «Левица» уже заявляла о том, что на военном аэродроме проводится проверка и ремонт самолетов Су-25, которые были приобретены у Украины в 2001 году, а уже в 2004 — поставлены на консервацию.

Ремонт осуществляют украинские военные инженеры, что свидетельствует о том, что это делается для их доставки на Украину в качестве дара, приводит РИА Новости информацию северомакедонского информационного портала МКД.

Вместе с тем северомакедонские военнослужащие отмечали, что «дополнительное беспокойство вызывала символика националистического полка "Азов" (запрещен в России и признан террористическим), замеченная на форме людей, занимавшихся обслуживанием техники».

Ранее минобороны Северной Македонии подтвердило передачу Украине танков Т-72. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с этим подчеркнула, что передача властями Северной Македонии танков Т-72 Украине является большой ошибкой.