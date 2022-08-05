Ивана Урганта заметили на съемках в «Останкино»

Ведущий Иван Ургант продолжает работать в «Останкино». Его заметили в телецентре, когда тот снимал новый проект.

«Позавчера, говорят, в коридорах "Останкино" Иван Ургант весело записывал подводки к новой программе. Думаю, YouTube-проект. Вернее, ничего не думаю. Просто вот рассказали», — написал писатель Захар Прилепин в Telegram-канале.

Писатель, высказываясь о новом проекте Урганта, написал, что ему противно. Негатив вызван тем, что ведущий после заявленной пацифистской позиции продолжает работать по старинке.

После начала военной спецоперации шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале перестало выходить, а Ургант уехал из России. Вернувшись, он провел несколько корпоративов, в том числе в регионах.

Будет ли в дальнейшем выходить «Вечерний Ургант» — неизвестно. Первый канал ситуацию не комментировал. В «Останкино» же, помимо Первого, базируется канал НТВ, медиагруппа «Красный квадрат», которая занимается производством телевизионного контента, и другие компании.