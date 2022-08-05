Минцифры исключило угрозу замедление мобильного интернета

Минцифры России не видит в перебоях с поставками оборудования для отечественных мобильных операторов угрозы замедления мобильного интернета.

С учетом санкционного давления запасов оборудования для поддержания сетей операторам хватит больше чем на год. Более того, в Минцифры не только опровергают прогнозы отраслевых экспертов, но и надеются наладить в России собственное производство техники, заверили «Известия» в ведомстве.

«Минцифры совместно с Минпромторгом и отраслью реализуются меры по ускорению создания собственных производств базовых станций. Параллельно продолжается поиск надежных партнеров для построения новых кооперационных производственных цепочек», — отметили в министерстве.

Российский союз промышленников и предпринимателей в своем проекте мер развития отрасли связи отметил, что, по предварительной оценке операторов, текущих резервов оборудования хватит на четыре-шесть месяцев. Риск аварий и нарушения стабильности работы сети существенно возрастает с июля-августа 2022 года, добавляет газета.

На сегодняшний день средняя скорость мобильного интернета в РФ достигает около 21 Мбит/с, подсчитал гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. В конце марта она составляла 21,1 Мбит/с, а в ноябре — 21,7 Мбит/с.