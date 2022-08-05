НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Минцифры исключило угрозу замедление мобильного интернета

Источник:
«Известия»
435 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Минцифры России не видит в перебоях с поставками оборудования для отечественных мобильных операторов угрозы замедления мобильного интернета.

С учетом санкционного давления запасов оборудования для поддержания сетей операторам хватит больше чем на год. Более того, в Минцифры не только опровергают прогнозы отраслевых экспертов, но и надеются наладить в России собственное производство техники, заверили «Известия» в ведомстве.

«Минцифры совместно с Минпромторгом и отраслью реализуются меры по ускорению создания собственных производств базовых станций. Параллельно продолжается поиск надежных партнеров для построения новых кооперационных производственных цепочек», — отметили в министерстве.

Российский союз промышленников и предпринимателей в своем проекте мер развития отрасли связи отметил, что, по предварительной оценке операторов, текущих резервов оборудования хватит на четыре-шесть месяцев. Риск аварий и нарушения стабильности работы сети существенно возрастает с июля-августа 2022 года, добавляет газета.

На сегодняшний день средняя скорость мобильного интернета в РФ достигает около 21 Мбит/с, подсчитал гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. В конце марта она составляла 21,1 Мбит/с, а в ноябре — 21,7 Мбит/с.

Еще по теме
Россия запустит первый квантовый спутник
«Яндекс» запустил сервис «Нейромузыка»
Фальшивая «Алиса» заинтересовалась банковскими картами
Данные пользователей «Почты России» попали в Сеть
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Как ускорить Windows с помощью обычной флешки
09.07.22, 22:17
5852
3
Как отключить уведомления в браузере Google Chrome
Как одной настройкой отключить насовсем или ограничить уведомления в Google Chrome
26.06.22, 22:15
4178
0
Как ускорить работу Chrome через диспетчер задач
Диспетчер задач в браузере, по аналогии с системным, позволяет посмотреть какие вкладки потребляют ресурсы, нагружают компьютер и отключить ненужные
20.06.22, 00:05
3813
1
Как установить Android-приложения, которых нет в Google Play
Отсутствующие в Google Play приложения понадобится загрузить в виде APK файлов и затем установить вручную
31.05.22, 17:52
7023
1
Как настроить автоматическую очистку диска в Windows 10
Windows постоянно накапливает «мусорные» временные файлы, пользователи пополняют корзину и папку загрузок и со временем все это захламляет компьютер и начинает занимать много места
29.05.22, 11:40
5332
0
Как выбрать
Chrome, Firefox или что‑то еще: какой браузер выбрать?
28.06.22, 13:57
6059
0
Какой смартфон делает лучшие фотографии
На какие параметры камеры обратить внимание перед покупкой смартфона для фотографирования
02.06.22, 14:51
7192
2
Мембранная, механическая или ножничная: какая клавиатура лучше?
Механизме нажатия кнопок отвечает за скорость и бесперебойность передачи команд компьютеру
14.04.22, 08:56
12809
1
Как подобрать телевизор на замену монитору
Далеко не каждый телевизор подойдет для игр и офисной работы. Чтобы не ошибиться, надо обратить внимание на несколько важных параметров
08.04.22, 13:24
12809
1
Как выбрать универсальный монитор для работы и отдыха
Для того чтобы сделать правильный выбор, нужно оценить параметры мониторов и выбрать наиболее подходящие для большинства задач
02.03.22, 20:16
17007
2
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Xiaomi запустила большую распродажу в России
«Калашников» усовершенствовал АК‑12 по опыту СВО
Немецкое вооружение опозорилось на Украине
AliExpress «приземлился» в России
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые красивые девушки России. ФОТО
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Uynachalnica

Какой подвиг был совершен Кадыровым, что-то я пропустил?

Uynachalnica

Напрасные мечты! Китай нынче против США настроен решительно.

Asd10

У рояля как-то крышка упала...

Danilon

Коалиция ныне недружественных к России стран состоит из нескольких десятков стран ! Не считал, но их...