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МВД объявило в розыск новосибирского депутата

Источник:
Sibnet.ru
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Полицейские на площади Ленина в Новосибирске
Фото: © пресс-служба Росгвардии

МВД РФ объявило в розыск новосибирского депутата горсовета Хельгу Пирогову, которая уехала из России. Информацию разместили в базе данных ведомства.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — цитирует РИА Новости СК РФ.

В июле Пирогова разместила пост в социальных сетях, где неуважительно высказалась в адрес российских военных, погибших в ходе спецоперации. Ее поступок раскритиковали коллеги и руководство, а некоторые обратились в Следственный комитет с просьбой проверить слова депутата.

Через несколько дней после публикации в отношении Пироговой возбудили уголовное дело по части 1 статьи 207.3 УК РФ. Женщина уехала из России в Грузию, откуда заявила, что продолжит депутатскую деятельность удаленно.

Статья 207.3 УК РФ предусматривает ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, исполнении государственными органами РФ своих полномочий. Виновный наказывается штрафом от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, принудительными работами, или лишением свободы сроком до трех лет.

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