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Делавшего кукол из умерших девочек россиянина признали недееспособным

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Нижегородский суд признал недееспособным жителя Нижнего Новгорода Анатолия Москвина, который делал куклы из тел умерших детей.

«Ленинский районный суд удовлетворил требования главного врача ГБУЗ Нижегородской области "Психиатрическая больница" № 2 города Нижнего Новгорода и признал Анатолия Москвина недееспособным», — говорится в сообщении суда.

По данным следствия, в течение долгого времени нижегородец раскапывал могилы девочек от трех до 12 лет на кладбищах в Нижнем Новгороде и области, а также в Москве и Подмосковье. С помощью специального состава из соли и воды мужчина делал из тел мумии.

Останки детей нашли в гараже и квартире Москвина. Мужчина активно сотрудничал со следствием. По его словам, он очень хотел иметь дочь, а мумии считал своими детьми, регулярно разговаривая с ними и устраивая праздники.

Экспертиза выявила у нижегородца психическое расстройство, лишающее его способности осознавать характер своих действий, руководить ими и понимать общественную опасность. Мужчину признали невменяемым, он будет проходить лечение под надзором медиков.

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