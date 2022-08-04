Делавшего кукол из умерших девочек россиянина признали недееспособным

Нижегородский суд признал недееспособным жителя Нижнего Новгорода Анатолия Москвина, который делал куклы из тел умерших детей.

«Ленинский районный суд удовлетворил требования главного врача ГБУЗ Нижегородской области "Психиатрическая больница" № 2 города Нижнего Новгорода и признал Анатолия Москвина недееспособным», — говорится в сообщении суда.

По данным следствия, в течение долгого времени нижегородец раскапывал могилы девочек от трех до 12 лет на кладбищах в Нижнем Новгороде и области, а также в Москве и Подмосковье. С помощью специального состава из соли и воды мужчина делал из тел мумии.

Останки детей нашли в гараже и квартире Москвина. Мужчина активно сотрудничал со следствием. По его словам, он очень хотел иметь дочь, а мумии считал своими детьми, регулярно разговаривая с ними и устраивая праздники.

Экспертиза выявила у нижегородца психическое расстройство, лишающее его способности осознавать характер своих действий, руководить ими и понимать общественную опасность. Мужчину признали невменяемым, он будет проходить лечение под надзором медиков.