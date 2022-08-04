Установлены официальные курсы валют на 5 августа

Банк России установил официальные курсы валют на 5 августа. Так, курс доллара вырос на 2 копейки и составил 60,25 рубля.

В свою очередь, евро подешевел на 3 копейки — его курс составил 61,08 рубля, следует из сообщения на сайте регулятора.

Сейчас в России введен плавающий валютный курс, который устанавливается на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10.00 до 15.30 по московскому времени.

Эксперты отмечают, что рубль демонстрирует относительную устойчивость в ходе торгов на фоне динамики рынка энергоносителей. При этом спрос на доллары и евро растет слишком незначительно, чтобы вызвать существенное ослабление российской валюты.