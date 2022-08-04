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АвтоВАЗ перенесет выпуск Vesta в Тольятти

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба АвтоВАЗ

АвтоВАЗ перенесет производство модели Lada Vesta из Ижевска на основные производственные мощности в Тольятти, об этом объявил президент компании Максим Соколов в ходе поездки на ижевский автозавод.

Выпуск автомобилей семейства Vesta перенесут на линию B0 производительностью до 60 автомобилей в час. Рестарт производства Vesta запланирован на начало весны 2023 года, сообщает пресс-служба автоконцерна.

Отмечается, что производительность ижевской линии, рассчитанной на 32 автомобилей в час, будет недостаточной для удовлетворения спроса. На заводе «Лада Ижевск» планирует наладить сборку электрических версий Lada Largus.

На предприятии в Ижевске продолжится развитие производства комплектующих для Lada Vesta — штамповочное производство, производство пластика, также сохранятся сервисные и обеспечивающие функции.

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