АвтоВАЗ перенесет выпуск Vesta в Тольятти

АвтоВАЗ перенесет производство модели Lada Vesta из Ижевска на основные производственные мощности в Тольятти, об этом объявил президент компании Максим Соколов в ходе поездки на ижевский автозавод.

Выпуск автомобилей семейства Vesta перенесут на линию B0 производительностью до 60 автомобилей в час. Рестарт производства Vesta запланирован на начало весны 2023 года, сообщает пресс-служба автоконцерна.

Отмечается, что производительность ижевской линии, рассчитанной на 32 автомобилей в час, будет недостаточной для удовлетворения спроса. На заводе «Лада Ижевск» планирует наладить сборку электрических версий Lada Largus.

На предприятии в Ижевске продолжится развитие производства комплектующих для Lada Vesta — штамповочное производство, производство пластика, также сохранятся сервисные и обеспечивающие функции.