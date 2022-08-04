Россияне массово пожаловались на усталость

Больше половины россиян испытывают усталость, как минимум, несколько раз в неделю, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Чаще всего на регулярную усталость жалуются сограждане 25-34 лет (63%). Почти каждый четвертый (23%) чувствует себя уставшим несколько раз в месяц, среди молодежи 18-24 лет об этом говорит почти каждый третий (30%).

На вопрос о том, чем вызвана усталость, 30% респондентов называют «нервную и ответственную работу», более четверти респондентов (27%) связывают свое состояние с тяжелой физической работой, еще столько же россиян объясняют усталость психологической нагрузкой.

Почти каждый четвертый (24%) признается, что чаще всего устает на даче и огороде, следует из исследования социологов. Всего 7% в ходе опроса респондентов заявили, что никогда не испытывают усталость, чаще всех об этом говорят мужчины в возрасте от 60 лет.