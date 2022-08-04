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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российский спецназ добыл редкую американскую винтовку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: U.S. Army Europe / Public Domain Mark

Российский спецназ взял в качестве трофея элитную американскую снайперскую винтовку Barrett M82, сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Вражеский снайпер ликвидирован. Винтовка продолжит отправлять к Бандере украинских боевиков. Кстати и патронов 12,7x99 мм НАТО тоже уже в достатке», — говорится в сообщении.

Среди стрелков оружие Barrett считается легендарным. Винтовка M82 принята на вооружение в более чем 40 странах. В ходе спецоперации на Украине российский спецназ добыл несколько таких винтовок.

По заводской классификации М82 предназначена для поражения укреплений и легкой бронированной техники. Винтовка использует патрон от крупнокалиберного пулемета Browning М2.

Тема: Военная операция на Украине
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