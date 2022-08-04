Российский спецназ добыл редкую американскую винтовку

Российский спецназ взял в качестве трофея элитную американскую снайперскую винтовку Barrett M82, сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Вражеский снайпер ликвидирован. Винтовка продолжит отправлять к Бандере украинских боевиков. Кстати и патронов 12,7x99 мм НАТО тоже уже в достатке», — говорится в сообщении.

Среди стрелков оружие Barrett считается легендарным. Винтовка M82 принята на вооружение в более чем 40 странах. В ходе спецоперации на Украине российский спецназ добыл несколько таких винтовок.

По заводской классификации М82 предназначена для поражения укреплений и легкой бронированной техники. Винтовка использует патрон от крупнокалиберного пулемета Browning М2.