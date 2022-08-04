Одна из пар двойного «Холостяка» распалась

Димаш Адилет и Соня Солманидина, ставшие парой на шоу «Холостяк», расстались. Об этом проговорилась девушка в соцсетях.

Расставание Солманидина подтвердила в социальных сетях, когда один из подписчиков спросил: «То есть Димашу ты оказалась не нужна?» «То есть, оказалось, он мне не нужен», — ответила победительница «Холостяка».

У Адилета и Солманидиной с первого свидания на «Холостяке» завязались романтические отношения. Девушка уже в проекте говорила о зарождающихся чувствах к холостяку, а герой до конца держал интригу перед зрителями.

В «Холостяке» Димаш Адилет говорил о готовности построить отношения за рамками проекта. Но судя по информации из соцсетей экранных возлюбленных, после шоу они так и не встретились.

Второй парой на двойном «Холостяке» были Александр Гранков и Яна Сапета. Они напротив продолжили отношения после проекта и продолжают делиться совместными снимками в соцсетях, намекая на настоящий роман.