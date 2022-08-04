Wink собрал лучшие фильмы в переводе «Гоблина»

Переводы Гоблина наполняют фильмы юмором, и любимые кинохиты раскрываются для зрителей с новой стороны. В видеосервисе Wink собрана большая коллекция фильмов и сериалов в такой озвучке. Представляем топ-5 лучших картин.

Фильмы в подборке Tynu40k Goblina маркируются рейтингом 18+. Значительная часть фильмов в переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова содержит ненормативную лексику.

«Волк с Уолл-стрит»

Разнузданная черная комедия от культового Мартина Скорсезе в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова расскажет правдивую историю брокера-афериста, сколотившего состояние с помощью гнусных махинаций и ставшего впоследствии бизнес-коучем.

«Большой куш»

Сюжет культового фильма Гая Ричи вращается вокруг банды грабителей, которые похитили в Бельгии небывалых размеров бриллиант и должны были переправить его через Лондон в США, но запустили цепь абсурдных событий, совершив пару фатальных ошибок.

«Большой Лебовски»

Криминальная комедия братьев Коэнов повествует удивительную историю о том, как немолодой увалень Джеффри «Чувак» Лебовски оказался в бандитской передряге из-за своего однофамильца-мафиози.

«Третий лишний»

В центре сюжета фильма говорящий плюшевый медведь, который пытается удержать своего владельца от женитьбы. Картина стала режиссерским дебютом создателя «Гриффинов» Сета МакФарлейна, а в переводе Пучкова стала откровенней и смешнее.