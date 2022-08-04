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Зомби-хоррор «Убойный монтаж» станет главной новинкой проката

Источник:
Sibnet.ru
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Фильмы ужасов будут бороться за внимание зрителей, в четверг выйдут сразу три новых хоррора — «Убойный монтаж», «Бойся темноты» и «Проклятие матери: прятки на выживание».

Комедийный ужастик «Убойный монтаж» претендует занять лидирующие позиции в прокате. Проект наполнен черным юмором и повествует о съемках фильма. Режиссеру ставят задачу: снять хоррор про зомби одним кадром и показать в прямом эфире. Во время съемок все идет наперекосяк.

Конкуренцию составят два классических хоррора — «Бойся темноты» и «Проклятие матери: прятки на выживание». Первый рассказывает о пропавшем мальчике из-за которого пробудилось древнее зло. Сюжет второго продолжает историю Кейт c дочерью, которые уединились в доме на краю леса, пытаясь забыть кошмар, произошедший с ними.

Среди других киноновинок недели мультфильм «Семейка монстров» и перевыпуски мультфильма «Большое путешествие», комедии «Из Неаполя с любовью», драмы «Паразиты», фантастического фильма «Земля. Перезагрузка».

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