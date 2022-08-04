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Объявлена дата премьеры «Джокера 2»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Джокер»

Второй фильм «Джокер» с Хоакином Фениксом выйдет 4 октября 2024 года. Сиквел снимает режиссер Тодд Филлипс, создавший первую часть истории.

Производством второго фильма про Джокера занимается студия Warner Bros. По информации издания Deadline, премьеру назначили на октябрь по той причине, что в это время можно собрать максимально высокую кассу. Первая часть «Джокера» в 2019 году собрала больше миллиарда долларов.

Рецензия на фильм «Джокер»

Во втором фильме появится Харли Квинн, подружка Джокера. Ее сыграет певица и актриса Леди Гага, которая закрепила успех в кино оскороносным фильмом «Звезда родилась» с Брэдли Купером.

В фильме «Джокер» было показано, как комик Артур Флек трансформируется в злодея под влиянием общества. Из доброго клоуна он превращается в настоящего антигероя. Лента в 2020 году была номинирована на «Оскар» в 11 категория и взяла две награды — за лучшую мужскую роль (Хоакин Феникс) и за лучший саундрек.

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