Эксперт предупредил о просадке рубля в августе

Факторы, которые способствовали укреплению рубля этим летом, в августе начнут ослабевать, рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Против рубля играют девалютизация финансовой системы, замедления темпов роста экспорта из-за санкций, восстановления импорта и активное обсуждение возвращения бюджетного правила. «Сюда стоит добавить геополитический фон и проблемы с Тайванем», — сказал агентству «Прайм» экономист.

По его словам, перечисленные факторы вскоре способны качнуть рубль ниже, а инвалюты выше. Если и сырьевой рынок из стагнации последних месяцев перейдет в рецессию, то это прибавит драйверов ослаблению рубля.

«Диапазон по доллару — 65-67 рублей», — считает Зельцер.

При этом отыгрывать вероятное ослабление российской нацвалюты лучше в дружественных валютах Китая и Гонконга. Там, по крайней мере, нет риска, что произошло с франком и йеной — их просто сняли с торгов Мосбиржи, сказал эксперт.