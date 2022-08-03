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IT-специалистам напомнили про отсрочку от армии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Прием заявок на отсрочку от армии для IT-специалистов стартует в России, сообщает телеграм-канал Минцифры РФ.

Возможность получить отсрочку для IT-специалистов официально заработает с 11 августа. Все заявки до 31 августа ведомство передаст в Минобороны, отмечается в сообщении.

Для подачи заявки необходимо подать документы — паспорт, документ воинского учета, водительское удостоверение в случае его наличия, подлинник диплома о высшем образовании по специальности и подлинники справок с мест работы.

Минцифры подчеркивает, что для получения отсрочки IT-специалист должен в период с 1 октября 2021 года по 1 октября 2022 года работать в аккредитованной организации, которая находится в IT-реестре.

Критериям для отсрочки соответствуют граждане России от 18 до 27 лет, работающие по трудовому договору с нормальной продолжительностью рабочего дня и соответствующим высшим образованием.

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KrisJunior

Сколько шума было, а оказался пшик...

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olegsbeglov

Тактика США - это стравливание конкурентов со своими соседями. Они не хотят войны Китая с США, а вот...