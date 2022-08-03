Huawei закрыл свой интернет-магазин Vmall в России

Huawei 1 августа закрыл свой интернет-магазин в России Vmall, сообщается на официальном сайте компании.

«С 1 августа 2022 года в 10.00 по московскому времени компания Huawei останавливает продажи в официальном интернет-магазине Vmall, а также в мобильном приложении Huawei Vmall», — говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что ранее размещенные в интернет-магазине Vmall заказы будут доставлены российским покупателям в обычном режиме. Также компания продолжит осуществлять гарантийное обслуживание купленных в интернет-магазине товаров.

Huawei в июне 2022 года прекратила наем новых сотрудников в России, сократив более 50% внештатных сотрудников, которые работали в компании по договору. Производитель также прекратил поставки товаров в Россию.