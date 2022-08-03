МИД заявил об окончании эпохи сотрудничества с Западом

Эпоха конструктивного взаимодействия России с западными
странами бесповоротно завершена вне зависимости от исхода спецоперации на
Украине, заявил директора департамента внешнеполитического планирования МИД
Алексей Дробинин.
«Независимо от продолжительности и исхода СВО (специальной
военной операции РФ на Украине), уже сейчас можно констатировать, что
тридцатилетняя эпоха в целом конструктивного, хотя и небеспроблемного
сотрудничества с Западом бесповоротно завершена», — написал Дробинин в статье,
опубликованной на сайте журнала «Международная жизнь».
По его словам, нынешняя ситуация дает уникальную возможность
окончательного освобождения от остаточных иллюзий и вывода России за рамки
парадигмы "дружественного поглощения", из раза в раз
воспроизводившейся западными коллегами после 1992 года.
«Понятно, что возвращения к ситуации до 24 февраля в
отношениях со странами Северной Америки и Европы не будет», — подчеркнул
дипломат.
urbasikПодчищают своих слуг.Еленовка №2
SovikНадо же делать вид, что борются с терроризмом. По факту это только для заголовка новостей сделано.
mosquito__2010Талончики на горизонте сверкают.
KrisJuniorСколько шума было, а оказался пшик...