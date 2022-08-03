МИД заявил об окончании эпохи сотрудничества с Западом

Эпоха конструктивного взаимодействия России с западными странами бесповоротно завершена вне зависимости от исхода спецоперации на Украине, заявил директора департамента внешнеполитического планирования МИД Алексей Дробинин.

«Независимо от продолжительности и исхода СВО (специальной военной операции РФ на Украине), уже сейчас можно констатировать, что тридцатилетняя эпоха в целом конструктивного, хотя и небеспроблемного сотрудничества с Западом бесповоротно завершена», — написал Дробинин в статье, опубликованной на сайте журнала «Международная жизнь».

По его словам, нынешняя ситуация дает уникальную возможность окончательного освобождения от остаточных иллюзий и вывода России за рамки парадигмы "дружественного поглощения", из раза в раз воспроизводившейся западными коллегами после 1992 года.

«Понятно, что возвращения к ситуации до 24 февраля в отношениях со странами Северной Америки и Европы не будет», — подчеркнул дипломат.