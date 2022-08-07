Меню байкальских рачков пополнилось пластиком

Байкальские рачки могут принять частицу микропластика за водоросли и полакомиться ей. Нетипичное меню грозит гибелью эндемикам озера, сообщил старший научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Михаил Колобов.

«Гидробионты рискуют не только погибнуть от непроходимости кишечника или токсического отравления, но и передать весь токсичный набор по пищевой цепи более крупным организмам», — объяснил ученый в интервью «Научной России».

Колобов поделился наблюдениями своего коллеги из Улан-Удэ, когда байкальский гаммарус — рачок-амфипода — откусывал нити капронового чулка, обросшего водорослями, принимая их за еду. А дальше микропластик либо забивал кишечник гаммаруса и тот погибал, или вредное вещество выходило и «обманывало» других обителей озера. За лакомство его принимали планктонные ракообразные и мальки рыб.

Ученые МГУ несколько лет исследуют содержание микропластика в Байкале. Результаты исследований указывают, что огромная часть пластика навсегда останется в озере, она захоронена на дне, а на поверхности плавают настолько мелкие частицы, что выловить их невозможно.