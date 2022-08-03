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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Иностранцы выбрали самые худшие советские автомобили

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Канадское издание HotCars составило собственный рейтинг худших советских автомобилей — в него попали «Ока», инвалидка, ЛуАЗ и два «Запорожца».

Критериями для оценки стали комфорт, безопасность и управление. «СССР не считал нужным делать высококлассные массовые автомобили», — утверждается в статье.

Первый автомобиль в списке худших — ВАЗ-1111 «Ока», которую прозвали «капсулой смерти». Главная претензия к машине — хрупкий кузов, «который мог рассыпаться даже от небольшого столкновения на парковке». Эта модель демонстрирует плачевное состояние советского автопрома на рубеже 90-х годов.

Затем HotCars описывает советскую инвалидку ЗМС С-1Л , ее авторы рейтинга раскритиковали за отвратительный дизайн и сравнили с ванной. ЛуАЗ-969 назван «худшим внедорожником, когда-либо выезжавшим на дороги». Он был медленным, неудобным в управлении и не имел никаких систем безопасности. А 60 человек даже погибли из-за утечки угарного газа.

Главные проблемы ЗАЗ-965 — медлительность и перегрев мотора, что приводило к пожару в двигателе. ЗАЗ-1102 «Таврия» не отличался прочностью и был изготовлен из самых дешевых материалов.

Выдающимися автомобилями советского времени канадцы назвали Lada Niva, ЗИЛ-117, «Волгу», а также почему-то и спорткар Melkus RS 1000, выпускавшийся в ГДР, и Skoda 110r из Чехословакии.

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Топ комментариев

urbasik

Подчищают своих слуг.Еленовка №2

Sovik

Надо же делать вид, что борются с терроризмом. По факту это только для заголовка новостей сделано.

mosquito__2010

Талончики на горизонте сверкают.

KrisJunior

Сколько шума было, а оказался пшик...