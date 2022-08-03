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Плетнева заявила о смерти музыки в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © dusyavintage, vk.com/dusyavintage

Певица Анна Плетнева из группы «Винтаж» порассуждала о современном шоу-бизнесе в России и решила, что настоящую музыку перестали делать.

«Не хватает музыки в целом. Говорю об этом без тени негатива, но музыки сегодня просто нет, как массовое явление в России она умерла. В ход идут сплошь технологии, сейчас каждый школьник может делать "музло" с помощью различных программ», — сказала Плетнева в интервью изданию «Слово и дело».

В пример настоящего искусства, которое создается сейчас, певица привела альбом Земфиры «Бордерлайн».

«С музыкальной точки зрения это что-то высшее, это задевает самые глубинные струны души», — отозвалась она о творчестве Земфиры, отметив, что плакала, когда слушала альбом.

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Топ комментариев

paramedic

Яма с известью по нему плачет.

userkc

- дай денег , весь смысл существования Украины сейчас, богатейшей Республики СССР! потом они отдадут...

urbasik

Подчищают своих слуг.Еленовка №2

Sovik

Надо же делать вид, что борются с терроризмом. По факту это только для заголовка новостей сделано.