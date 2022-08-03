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Ученые предсказали человечеству «климатический эндшпиль»

Источник:
РИА Новости
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Фото: © pxhere.com / CC0

Человечество игнорирует худшие сценарии изменения климата, но их риск крайне высок, говорится в статье группы ученых из США, Германии и Китая, опубликованной в материалах Американской академии наук (PNAS).

«Изменение климата может в худшем случае привести к вымиранию человечества», — отметили ученые. «Существует достаточно доказательств того, что изменение климата может достичь катастрофических масштабов», — приводит РИА Новости выдержки из материалов.

Ученые считают, что к 2070 году области с экстремальной жарой, могут настолько расшириться, что их жителями окажутся два миллиарда человек. «Последствия напрямую затронут две ядерные державы и семь лабораторий строгого режима, в которых находятся самые опасные патогены», — пояснил Чи Сюй из Нанкинского университета.

Исследователи предупредили о высокой вероятности «каскада рисков», когда отдельные проблемы будут порождать новые. Так, например, жара и деградация территорий могут вызвать социальные волнения и международные конфликты.

«Существует достаточно доказательств того, что изменение климата может стать катастрофическим. Мы могли бы войти в такие "эндшпили" даже при скромных уровнях потепления», — заключили авторы исследования.

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