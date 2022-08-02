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Самолет Нэнси Пелоси прибыл на Тайвань

Источник:
Sibnet.ru
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спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси
спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси
Фото: U.S. Embassy Ghana / Public Domain Mark

Самолет, на котором находится спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси сел на Тайване, следует из данных Flight Radar.

Китай неоднократно предупреждал, что визит Пелоси будет рассматриваться как нарушение суверенитета. Перед ее прибытием Пекин закрыл небо над Тайваньским проливом для гражданских самолетов.

В воздух были подняты истребители ВВС Тайваня, а также перехватчики Народно освободительной армии Китая. Народно-освободительная армия Китая начала широкомасштабные учения с переброской на побережье значительной группировки сухопутных войск.

Президент США Джо Байден 28 июля провел двухчасовые переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидер КНР предупредил Байдена, что Пекин настроен «решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность Китая» в вопросе Тайваня.

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