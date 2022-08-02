Визит раздора: Китай и США оказались на грани войны

Визит спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань грозит международным скандалом, способным перерасти в военный конфликт США и Китая. Какие цели преследует Вашингтон и на что готов Пекин ради сохранения принципа «одного Китая»?

Делегация Конгресса США во главе со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси совершает поездку по Индо-Тихоокеанскому региону. Официально в программе четыре страны — Сингапур, Малайзия, Южная Корея и Япония. Тайвань в списке отсутствует, однако в последний момент политик настояла на визите.

Какие цели у визита Пелоси?

Пелоси в ходе своего турне собирается обсудить вопросы, касающиеся «мира и безопасности, экономического роста и торговли, пандемии COVID-19, климатического кризиса, прав человека и демократического управления», утверждается на официальном сайте спикера.

Согласно американской «табели о рангах», Нэнси Пелоси не просто действующий спикер Палаты представителей, а третье лицо в Соединенных Штатах после президента и вице-президента. Поэтому ее визит фактически демонстрирует поддержку США сепаратистских политических сил Тайваня.



спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси Фото : U.S. Embassy Ghana / Public Domain Mark

Такие действия США — явное нарушение «красной линии» КНР по тайваньскому вопросу. Пекин с 1979 года проводит курс на мирное объединение с Тайванем и рассматривает появление американской делегации на острове как неприкрытый вызов, требующий жесткого ответа.

Почему Тайвань так важен?

Тайвань объявил об отделении от Китая во время гражданской войны в 1949 году. В настоящее время государственный суверенитет отделившейся республики признают всего 14 стран. Пекин не признает независимость острова и считает его своей мятежной провинцией.

Американские власти неоднократно заявляли, что поддерживают политику «единого Китая», однако между Вашингтоном и властями Тайваня действует соглашение, по которому США могут поставлять на остров оборонительное вооружение.

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При этом Тайвань является одним из важнейших торговых партнеров США — на острове производят 92% мирового объема высокотехнологичных полупроводников, от поставок которых зависят крупнейшие поставщики электроники.

Остров также считается ключевым форпостом, ограничивающим активность китайского военного флота. Утрата Тайванем фактической независимости ограничит оперативные возможности американских ударных групп — прежде всего, авианосных.

Как ответит Китай?

МИД КНР заявил, что Пекин готов принять «решительные меры» для защиты национального суверенитета в случае визита Пелоси. Официальный представитель МИД Чжао Лицзянь уточнил, что действия США являются грубым вмешательством во внутренние дела КНР, а также умышленным нарушением принципа «одного Китая».

Утром 2 августа два китайских авианосца, «Ляонин» и «Шаньдун», покинули порты Циндао и Санья и вышли в море. Кроме того, управление морской безопасности Китая опубликовало навигационное предупреждение о блокировке части Южно-Китайского моря со 2 по 6 августа.

Одновременно Народно-освободительная армия Китая начала широкомасштабные учения с переброской на побережье значительной группировки сухопутных войск. Впрочем, возможность начала полномасштабной операции и десантирования в Тайваньском проливе маловероятна, так как сейчас там муссонный сезон.

Авианосец США USS Ronald Reagan Фото : Official U.S. Navy Imagery / Attribution License

В свою очередь, США перебросили в район Тайваня авианосец USS Ronald Reagan и десантные корабли, LHA 6 America и LHA 7 Tripoli. Еще один авианосец USS Abraham Lincoln, десантный вертолетоносец ВМС США USS Essex и 36 других военных кораблей расположены на Гавайях.

Что прогнозируют эксперты?

Аналитики отмечают, что помимо силового сценария, у Пекина есть множество других инструментов, включая финансовую и логистическую блокаду острова. Так, главное таможенное управление КНР уже приостановило импорт в материковый Китай более 3 тысяч наименований продукции компаний Тайваня.

Публицист-китаевед Николай Вавилов считает, что визит американской делегации — хорошо спланированная провокация Вашингтона с участием высшего руководства и при масштабном участии вооруженных сил с далеко идущими последствиями. Впрочем, он исключает глобальный военный конфликт между КНР и США.

«Возможность начала полномасштабной операции в Тайваньском проливе снижена погодными условиями до сентября-октября. Если НОАК все же приступит к боевым действиям, может ограничиться попыткой взять близлежащие небольшие острова рядом с побережьем и в Тайваньском проливе и попытаться блокировать судоходство рядом со столицей Тайваня», — пишет политолог в своем телеграм-канале.

По его мнению, визит не приведет к масштабной войне, но станет Рубиконом, который подготовит условия для такого конфликта в ближайшем будущем. В частности, Пекин наверняка воспользуется ситуацией для передислокации войск и создаст условия для будущей блокады Тайваня.