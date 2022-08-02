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Лукашенко объявил глобальный «передел мира»

Источник:
«БелТА»
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Фото: © пресс-служба президента Республики Беларусь

Передел мира начался на планете, в авангарде этого процесса находятся США, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Пытаются переделить мир. Каждый сильный, как он себя считает, пытается откусить у соседа, еще где-то, чтобы обеспечить будущее и свое влияние, насколько он это психологически понимает. Смотрите — по всему миру», — цитирует белорусского президента «БелТА».

Лукашенко отметил, что ситуация в мире начала резко меняться из-за пандемии коронавируса COVID-19, а также нерационального управления в ряде государств, которое вызвало рост экономических проблем.

«Кто бы мог подумать, что процветающая Германия будет рекомендовать своим людям, а где-то и запрещать каждый день душ принимать. Немцам рекомендуют два раза в неделю душ принимать. Так везде... Дефицит товаров и прочее», — подчеркнул политик.

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Топ комментариев

paramedic

Яма с известью по нему плачет.

urbasik

Подчищают своих слуг.Еленовка №2

userkc

- дай денег , весь смысл существования Украины сейчас, богатейшей Республики СССР! потом они отдадут...

Asd10

Напомнил щирым про совесть, чудак...)))