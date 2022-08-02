Лукашенко объявил глобальный «передел мира»

Передел мира начался на планете, в авангарде этого процесса находятся США, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Пытаются переделить мир. Каждый сильный, как он себя считает, пытается откусить у соседа, еще где-то, чтобы обеспечить будущее и свое влияние, насколько он это психологически понимает. Смотрите — по всему миру», — цитирует белорусского президента «БелТА».

Лукашенко отметил, что ситуация в мире начала резко меняться из-за пандемии коронавируса COVID-19, а также нерационального управления в ряде государств, которое вызвало рост экономических проблем.

«Кто бы мог подумать, что процветающая Германия будет рекомендовать своим людям, а где-то и запрещать каждый день душ принимать. Немцам рекомендуют два раза в неделю душ принимать. Так везде... Дефицит товаров и прочее», — подчеркнул политик.