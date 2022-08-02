Глава КХЛ заявил о проблемах с экипировкой у всех клубов

Проблемы с экипировкой игроков сохраняются у всех клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщил президент Алексей Морозов.

«Такие проблемы до сих пор есть у всех. Кто-то эту ситуацию предугадывал, многие, как я знаю, по всем магазинам пытались скупить форму, которая оставалась. Знаю, что начинают завозить какие-то партии экипировки. Клубы работают в этом направлении, у кого-то есть проблемы с перчатками, у кого-то — с клюшками, у кого-то — со шлемами», — сказал Морозов в интервью ТАСС.

В марте из-за санкций Россия столкнулась с дефицитом и резким повышением цен на хоккейную экипировку. Ее основными поставщиками являются североамериканские бренды Bauer, CCM и Warrior. Bauer в марте объявил о приостановке поставок в Россию, продукции Warrior не было уже в прошлом сезоне, а CCM отказался сотрудничать с российскими звездами НХЛ.

Также о приостановке работы или уходе с российского рынка объявил ряд спортивных брендов, в их числе Nike, Adidas и Puma. В частности, Nike отказался от сотрудничества с футбольным клубом «Спартак».