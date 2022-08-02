НАВЕРХ

Глава КХЛ заявил о проблемах с экипировкой у всех клубов

Источник:
Sibnet.ru
344 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Проблемы с экипировкой игроков сохраняются у всех клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщил президент Алексей Морозов.

«Такие проблемы до сих пор есть у всех. Кто-то эту ситуацию предугадывал, многие, как я знаю, по всем магазинам пытались скупить форму, которая оставалась. Знаю, что начинают завозить какие-то партии экипировки. Клубы работают в этом направлении, у кого-то есть проблемы с перчатками, у кого-то — с клюшками, у кого-то — со шлемами», — сказал Морозов в интервью ТАСС.

В марте из-за санкций Россия столкнулась с дефицитом и резким повышением цен на хоккейную экипировку. Ее основными поставщиками являются североамериканские бренды Bauer, CCM и Warrior. Bauer в марте объявил о приостановке поставок в Россию, продукции Warrior не было уже в прошлом сезоне, а CCM отказался сотрудничать с российскими звездами НХЛ.

Также о приостановке работы или уходе с российского рынка объявил ряд спортивных брендов, в их числе Nike, Adidas и Puma. В частности, Nike отказался от сотрудничества с футбольным клубом «Спартак».

Еще по теме
Завершивший карьеру Мозякин вернулся в «Металлург»
Стало известно о возвращении Капризова в США
Панарин кратко описал отдых в России
Латвийскому вратарю запретили выступать в КХЛ
смотреть все
Спорт #Хоккей
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Вертолет с биатлонистом пропал на Камчатке
16.07.2022 19:54
info.sibnet.ru
Винер и Усманов все-таки развелись
06.07.2022 20:14
info.sibnet.ru
Хоккеист Федотов обжаловал решение о призыве на воинскую службу
03.07.2022 14:02
info.sibnet.ru
Центр Подгорного проверят после данных о жестокости тренеров
01.04.2022 08:48
Девушка дня
info.sibnet.ru
Фигуристка Медведева опубликовала откровенный снимок
11.07.2022 16:45
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые красивые девушки России. ФОТО
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

paramedic

Яма с известью по нему плачет.

urbasik

Подчищают своих слуг.Еленовка №2

userkc

- дай денег , весь смысл существования Украины сейчас, богатейшей Республики СССР! потом они отдадут...

Asd10

Напомнил щирым про совесть, чудак...)))