Автозапчасти для Haval подорожали больше всего

Оригинальные запасные детали для автомобилей Haval в России подорожали в два раза по сравнению с февралем, сообщается в исследовании маркетингового агентства НАПИ.

Агентство проанализировало стоимость оригинальных запасных деталей за февраль — июль для пяти популярных на данный момент в России марок: Lada, Haval, Geely, Kia и Hyundai.

Сильнее всего в процентном соотношении подорожал набор запчастей для китайских автомобилей Haval — плюс 93,3%. Запчасти для Geely стали стоить дороже на 57,7%, детали для Hyundai выросли в цене почти на 45%, но при этом для родственного Kia подорожание составило всего 20,6%.

Запасные части для Lada прибавили в цене 33%. Если сравнивать стоимость деталей в июле и июне, то окажется, что за последний месяц они подешевели на 0,8%.