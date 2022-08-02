Украина потребовала от России треть зарубежного имущества СССР

Украина требует от Россиии вернуть «хотя бы» треть зарубежного имущества бывшего СССР, которое оказалось у Москвы в связи с тем, что она взяла на себя долги Советского Союза, заявил украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко.

«Сейчас мы требуем от России: вы должны вернуть хотя бы треть того, что находится за границей. В частности, помещения, которые находятся в Британии и были незаконно, по нашему мнению, зарегистрированы на Российскую Федерацию», — цитирует ТАСС Пристайко.

Пристайко признал, что Россия взяла на себя все долги СССР в обмен на то, что все его зарубежное имущество отойдет Москве. По его словам, Украина с этим согласилась, но не ратифицировала документы.

В 1993 году РФ взяла на себя обязательство погасить все долги бывшего Советского Союза с тем, что бывшие союзные республики передадут ей зарубежные активы, оставшиеся от СССР.

Но, как заявил в декабре 2021 года президент России Владимир Путин, Москва все долги погасила, а Киев до сих пор не выполнил обязательство по передаче РФ своих зарубежных активов.