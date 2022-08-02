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Постпред КНР в ООН предостерег США от визита Пелоси на Тайвань

Источник:
ТАСС
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Фото: Official White House Photo by Shealah Craighead

Власти Китая внимательно следят за ситуацией с возможным визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, заявил постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь.

«Мы все прекрасно знаем, что Тайвань — это неотъемлемая часть территории Китая. Принцип "одного Китая" — это красная линия в отношениях Китая с другими странами, и мы никому не позволим пересекать ее. <...> Мы расцениваем этот визит как крайне опасный и крайне провокационный», — приводит ТАСС заявление постпреда.

Делегация во главе с Пелоси в воскресенье вылетела в Азию, чтобы посетить Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. Поездка на Тайвань не упоминается в сообщении, опубликованном на официальном сайте Пелоси. Однако, по сведениям ряда СМИ, Пелоси планирует посетить остров.

Визит спикера нижней палаты Конгресса США на Тайвань может стать первым для американского политика такого ранга за последние 25 лет. Пекин неоднократно предупреждал Вашингтон, что если визит на остров состоится, то это не останется без последствий, Китай примет жесткие меры.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана, потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики. В соответствии с официальной позицией Пекина это одна из провинций КНР.

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Политика #Мир
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