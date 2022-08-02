Путин отметил решительность ВДВ на Украине

Нынешнее поколение десантников неизменно проявляет профессионализм и мужество, что в полной мере проявилось во время спецоперации на Украине, отметил президент России Владимир Путин в своем поздравлении по случаю Дня Воздушно-десантных войск.

Обратившись к личному составу и ветеранам ВДВ как к товарищам, глава государства поздравил их с этим днем. «Нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает сложившиеся в войсках ратные, патриотические традиции, при решении сложных задач неизменно демонстрирует профессионализм, отвагу и мужество», — сказал Путин.

По его словам, «умелые и решительные действия героев-десантников в полной мере проявились в ходе специальной военной операции».

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Президент добавил, что таким воинам «выпала высокая честь служить в легендарной "крылатой пехоте", принадлежать к этой сплоченной, непобедимой когорте». Десантники, продолжил он, всегда были сильны характером и волей, бесстрашием и братской взаимовыручкой, готовностью по первому зову встать на защиту отечества.

Днем рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года, когда на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые высадилось на парашютах подразделение десантников.