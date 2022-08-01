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Минцифры сократило реестр отечественных IT-компаний

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Минцифры скорректировало реестр российских IT-компаний, убрав из него более 400 организаций, для которых работа в IT-сфере не является основной, сообщается на сайте ведомства.

Среди исключенных из списка компаний более 150 бюджетных учреждений, 32 банка, 12 страховых компаний, а также ряд других компаний, не относящихся к IT. Присутствие в реестре позволяет компаниям претендовать на различные льготы.

С 1 августа подача заявлений на аккредитацию приостановлена. Она возобновится после принятия нового порядка аккредитации. Сейчас идет работа над совершенствованием процедуры аккредитации. В ней участвуют профильные ассоциации и регионы.

В начале июля ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» попросила ужесточить требования, чтобы в реестр не попали «непрофильные» структуры.

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GammiPluh

ой ли, у тебя что исключительная лицензия на написание чушь и бреда?