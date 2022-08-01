Максим Фадеев начал эксперимент с весом

Продюсер и певец Максим Фадеев, похудевший в 2019 году на 100 килограммов, снова набирает вес ради эксперимента. Об этом он написал в телеграм-канале.

На вопрос подписчика, какой у него сейчас вес, Фадеев ответил: «Сейчас 111 кг, был 102. Поправился специально, чтобы понять, какие продукты влияют на набор веса».

С 2003 по 2019 годы Фадеев весил больше 200 килограммов. С помощью особой диеты, основанной на употреблении некоторых продуктов и воды определенной температуры, продюсер похудел в среднем на 100 килограммов.